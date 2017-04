Crítica la situación de ganaderos por falta de lluvias

San Francisco de Campeche, Camp; a 27/04/2017.- Con grados máximos de hasta 41 grados centígrados el sector ganadero está travesando la temporada de estiaje atípica pues, como bien se había anunciado desde principios de año por autoridades del Medio Ambiente Estatal, este año sería difícil para Campeche en especial para los que se dedican al campo, siendo el 2017 el más caluroso puesto que no hubo lluvias regulares en los últimos seis meses. Sin embargo, en los últimos días cayeron algunas precipitaciones aisladas en algunos municipios del Norte y Sur de la entidad, que ayudarán parcialmente a mitigar la situación.

Al estar enterados de esta situación los productores agropecuarios adoptaron algunas medidas preventivas para mantener vivos sus hatos, y contando con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural en Campeche, les hicieron entrega de melaza a las asociaciones ganaderas de la entidad, a fin de que éstas se encarguen de distribuirla a los productores, tanto asociados como independientes.

El Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural en Campeche, Adolfo Aispuro Verdugo, significó que el mayor impacto del estiaje en la ganadería en los principales municipios del estado que se dedican a la comercialización de ganado es la falta de pasto verde y de agua en los jagüeyes, lo que provoca que el ganado pierda peso y pueda llegar al grado de mortalidad. En lo que respecta a Campeche, señaló que no han sido muchos los reportes de mortalidad hasta el momento, si al caso solo unos cuántos animales no han soportado principalmente en la comunidad de Carrillo Puerto, por ello los productores optaron por darles alimento suplementario y la elaboración de bloques de sales y minerales, apertura de pozos e instalación de sistemas de riego, para resarcir esta situación, esperando que para el mes de mayo las lluvias se presenten en mayor cantidad en toda la geografía estatal.

En cuanto a la agricultura, no ha habido impacto pues no se está aún en temporada de siembra de maíz, ya que esta se inicia una vez que se regularice la temporada de lluvias. Sin embargo, un sector que se ha visto muy afectado preciso ha sido la apicultura; debido que a las altas temperaturas no se presentó la floración que por lo regular se registra durante los primeros meses de cada año, por lo que se estima que habrá una baja en el volumen de cosecha, cuya cifra sedará a conocer en los próximos meses.

Ilse Sansores. redacciondccampeche@gmail.com