“Mi hermana la ingobernable” no es parodia

Mérida, Yucatán. 25/04/2017.- Después de la fabulosa respuesta a la serie de televisión “Ingobernable”, que semanas atrás fue estrenada a través de la plataforma Netflix, la compañía teatral Magia Escénica estrena hoy a las 9 de la noche “Mi hermana la ingobernable” en el Teatro Fantasio.

Salma Salomé, la segunda actriz del Teatro Cómico Regional, comentó que el montaje no es una parodia de la serie, “está inspirada, pero no es una parodia”.

En la elaboración del guión hubo un ejercicio, al que la huiro-libanesa calificó de “interesante”, pues su patrón Raúl Niño jamás vio esa ficción, sólo los promocionales disponibles en Facebook y en la plataforma YouTube.

Con base en lo visto, Niño escribió el libreto. Cuando un amigo lo leyó le señaló ciertas similitudes con la historia que protagoniza Kate del Castillo.

La historia de “Mi hermana la ingobernable” comenzó cuando el personaje de Ángel Velázquez “Tauch” golpeó a un conductor de Uber, ante esa situación huye de la Policía, quien le achacan varios delitos de los cuales no sabe nada.

El presunto criminal decidió refugiarse en la colonia San Antonio Xluch, donde se ubica el mercado de San Roque. Bajo la máxima: “Aquí la Policía no llega” dio inicio para la comedia de enredos.

Salma Salomé al defender las causas nobles, decidió proteger a “Tauch”.

La obra presenta el debut de Greco Magia, gurú de esoterismo del programa “Más allá de la belleza”, quien le describió su suerte a Salma.

“Le dice que conocerá a un hombre de ojos verdes, muy guapo, casi casi Luis Miguel”, relató la actriz. Al mercado de San Roque llega el agente “Canek”, interpretado por Russel Zavala”, quien coincide con la descripción que el brujo realizó.

Sobre la trama, Salma definió el montaje feminista. “Es una mujer que no le gusta ser sobajada por los hombres, que debe salir adelante y se niega a vivir a la sombra de los hombres.

“No es una parodia… es una obra poquito feminista porque resalta un poquito los valores de la mujer”, precisó.

La historia se preparaba desde tiempo atrás, poquito después de que se terminó el guión de “Se destapa la candidata”, Niño escribió “Mi hermana la ingobernable” con otro título del cual Salma no quiso revelar.

Tauch regresa al Teatro Regional.

El montaje representa el regreso de Velázquez al Teatro Regional y a la Cía. Magia Escénica. “Yo a Ángel lo conozco desde hace mucho tiempo, lo quiero mucho. Sabemos esa dinámica del teatro regional. La gente se divertirá mucho. Más que una amistad es una hermandad”, relató.

El debut de Greco Magia se debió porque no es improvisado, pues tuvo una formación teatral en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Sobre el trabajo de Russel Zavala, Salma ya lo conocía en otras producciones teatrales y se integró al montaje porque cumplió con las características del personaje.

“He formado un equipo muy bueno. Los cuatro en escena estamos excelentes, hay enredo maravilloso, hay destapes cómicos que se divertirán mucho. Es una obra para toda la familia”, aseguró.

Respetuosa de los trabajos que realizan sus otros colegas, Salma comentó que hacer una parodia se necesita de “mucha gente”.

–Siempre he dicho que el público que va a ver mi teatro regional, sabe lo que presento. Siempre he dicho, no es una parodia, verán una ingobernable que saldrá adelante. La gente se reirá mucho, pero reflexionará mucho –precisó.

Semánticamente gobierno y candidata tienen relación, al cuestionar a la interprete si tuvo miedo que haya confusión o se piense que es lo mismo entre “Se destapa la candidata” y “Mi hermana la ingobernable”, aceptó que sí le pensó.

“La gente verá algo diferente. En esta ocasión no es una sátira política, es un juguete teatral para divertirse y gozarlo”, abundó.

Salma Salomé trabaja en otros proyectos alternos entre los que revela son “Las tandas de Salma y Ángel” y “Salma y el huay huay pek”, que se cabe destacar presentará en el Festival Internacional de Vida y Muerte de Xcaret, a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos para platea, $160, VIP y, Oro, $130. Pueden adquirirse en los puntos de venta Segafredos Galería, Rockmanía Altabrisa, Centro Cultural Dante, taquillas del Teatro Fantasio o en el sitio www.elektrotickets.mx.

Carlos Ascencio.