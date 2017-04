¿Conoces a tu empresa?

Generalmente las personas que cuentan con un negocio descuidamos la parte gerencial de la entidad. El descuido es por varias razones:

>> Desconocemos del tema y no acudimos a un experto del tema.

>> Consideramos que es un gasto que una inversión y generalmente decimos en otra ocasión es más importante contratar personal o remodelar el lugar que acudir al experto.

>> No tenemos el tiempo suficiente aunque sabemos que es importante el tiempo no da y simplemente lo dejamos pasar.

>> Nos es difícil responder lo que queremos y consideramos que es una pérdida de tiempo.

Sin embargo, es todo lo opuesto a estos puntos, ya que por sentido de cultura empresarial mexicana, colocamos un negocio porque la vida es ardua y más en estos tiempos donde no nos gusta tener un jefe poco amable y desconsiderado, o simplemente porque nos despidieron y no hemos conseguido ningún otro trabajo; lo cual nuestras familias y amigos nos invitan a que tomemos la idea y sobre todo ejecutemos colocar un negocio. También existen jóvenes de edad o de corazón que uno de sus sueños es ser su propio jefe, tener su negocio o en otras ocasiones lo heredan y les agrada estar en el negocio familiar o no hay de otra que seguir la encomienda familiar. Independientemente de la razón o circunstancia por la que atraviesan nuestros empresarios mexicanos. Tener un negocio propio no es mala idea, sino todo lo contrario es excelente idea.

Lo malo es que no tenemos un plan solo ejecutamos sin analizar, colocamos el negocio porque creemos que es lo que conviene pero jamás colocamos los pros los contras del negocio. Tomamos decisiones generalmente por la creencia, por la costumbre o simplemente por la experiencia o lo que nos dicta la cabeza sin ningún informe formal. Y mucho menos acudimos al experto para que a través de su conocimiento y sus técnicas nos lleven de la mano al éxito del negocio. Es por ello que algunas microempresas descubren las dificultades del negocio y van de un problema a otro y la razón es por la falta de asesoramiento del experto.

Los expertos están para orientarnos no para decirnos que hacer sin embargo si para darnos a través de la ciencia de la Administración de los negocios datos de tiempo, porcentajes, importes monetarios a un tiempo determinado, sobre temas específicos de las entidades que manejamos y así tomar las decisiones con orientación y empezaremos a construir una cultura formal de las entidades. Las microempresas requieren apoyo, soporte de los expertos en los negocios para lograr mantenerlas, ser competitivas con las empresas grandes y trasnacionales que se encuentran en su localidad y mantenerse a la vanguardia de sus servicios y productos que ofrecen a la comunidad.

Lo cual hay mucho que hacer en los negocios para que prosperen y así es una aliciente a los empresarios de nuestra comunidad y prosperidad en los negocios de nuestra localidad. Convocamos a los empresarios siempre al tomar decisiones sean con datos formales de su empresa para obtener los resultados propuestos sugiriendo acudir a los expertos del tema sintiendo siempre que no es una opción sino parte fundamental de sus negocios para mantenerse y ser prósperos para acudir con expertos.

SiOn