(V) El Apocalipsis de nuestro cuerpo: La obesidad y sus demonios

Factores Metabólicos: La mayoría de las mujeres nos preocupamos por bajar de peso cuando tenemos un evento importante, pero una de las etapas cuando más deberíamos de alimentarnos sanamente es descuidada con frecuencia, bajo el manto de “tengo que comer por dos” ó “después del embarazo”, sin embargo, la realidad es que diversos estudios sugieren que la vida fetal y posnatal pueden tener un papel que favorece el sobrepeso y obesidad en etapas más avanzadas de la vida, es decir que una alimentación materna inadecuada, representa un factor de riesgo, a largo plazo, para el desarrollo de sobrepeso y obesidad Niños y adultos.

Existe algo que se llama: “programación In útero” en el que los bebés, dentro del útero, van pasando por un proceso de adaptación metabólica como respuesta a un ambiente materno pobre en nutrimentos y oxígeno o un ambiente exagerado en abundancia de los mismos, afectando el desarrollo estructural y funcional de algunos órganos y que condiciona ciertas situaciones a las que los seres humanos nos enfrentamos en la vida fuera del útero. Situaciones como; sobrealimentación de la madre durante el embarazo, Diabetes gestacional, Hipertensión, preeclampsia, insuficiencia placentaria son factores de riesgo para el desarrollo postnatal de Resistencia a la Insulina, Diabetes y obesidad.

Durante la segunda Guerra Mundial, aquellos niños in útero, cuyas madres, sufrieron hambruna durante la concepción y el primer trimestre de embarazo dieron a luz a niños con peso normal pero desarrollaron obesidad durante su vida, fuera del útero, caso contrario aquellas mujeres embarazadas que padecieron hambre durante el último trimestre, los niños no presentaron obesidad posterior. Igual de importante es saber que la programación metabólica de los seres humanos no esta limitada al embarazo, alteraciones nutricionales durante el periodo de lactancia también puede impactar sobre la obesidad en los adultos, hablaremos de eso en nuestra siguiente historia. Concluyendo: El consumo excesivo de alimentos en mujeres embarazadas influye de manera negativa en la composición corporal del feto y predispone al desarrollo de complicaciones relacionadas con obesidad.

LA MEJOR HERENCIA NO SOLO ES LA EDUCACIÓN, TABIÉN LA SALUD A TRAVÉS DE ADECUADOS HÁBITOS ALIMENTICIOS.

NO HAY PEOR ENEMIGO DE UNA ENFERMEDAD QUE LA IGNORANCIA DE LA MISMA

Esta Historia continuará…

Dra. Carolina Helena Sánchez Guerrero