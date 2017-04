Lotes baldíos son agarrados como basureros municipales

San Francisco de Campeche, Camp; 24/04/17.- Lotes baldíos siguen notándose en varias zonas de Campeche que son utilizados como basureros e incluso refugio para los amantes de lo ajeno por las noches, tal es el caso de uno de ellos que se encuentra ubicado en la Colonia San Antonio sobre la Calle 6 de mayo contra esquina del 13 de junio que es utilizado por varios vecinos como basurero municipal.

Hasta el momento mencionaron esta propiedad no tiene dueño y además se encuentra en condiciones no aptas pues por las noches personas acuden frecuentemente a ingerir bebidas alcohólicas misma razón por la cual a veces se forman peleas callejeras, siendo este un paso de muchos niños que acuden al parque de San Antonio que queda a dos cuadras del lote baldío.

Exhortaron a las autoridades correspondientes a que tomen cartas en el asunto y a empezar con las multas que alguna vez dijo el Ayuntamiento que haría a quien se le sorprenda tirando basura en lotes de este tipo.

Reforzando esta petición de los vecinos, el edil campechano Edgar Hernández Hernández en una entrevista a varios medios en el mes de octubre del 2015 fue muy claro al señalar que existe un reglamento que obliga a los propietarios a mantener limpios sus lotes y en caso de que no sean limpiados por el propietario y exista una demanda ciudadana el Ayuntamiento se encargará de limpiarlo y el costo de la limpieza se le deberá cobrar al propietario al momento del pago predial, mientras que por obvias razones no señaló que todos aquellos lotes baldíos que no tengan dueño son propiedad del gobierno municipal siendo la Unidad de Desarrollo y Planeación Urbana del municipio quien deberá encargarse del tema pues así lo especifica en sus funciones del artículo 33, misma que puede analizar en la siguiente liga:

http://www.municipiocampeche.mx/wp-content/uploads/2015/12/DESARROLLO-Y-PLANEACI%C3%93NURBANA.pdf

Ilse Sansores. redacciondccampeche@gmail.com