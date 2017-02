Presentan 21 iniciativas en el Congreso, conócelas antes de que sean aprobadas

Palacio Legislativo.- En la sesión de este martes, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, presentaron 21 iniciativas que reforman diversos ordenamientos legales de interés nacional. Inhibir consumo de alimentos y bebidas de alto nivel calorífico La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (PRI) presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Salud y de Educación, para inhibir el consumo de alimentos y bebidas de alto nivel calorífico entre los infantes, e indicar que dichos productos no deberán contener juguetes o regalos, ni podrán participar niños o adolescentes, personajes famosos o caricatura. Se propone que en la publicidad por Internet, y en videojuegos y espacios públicos, se incluyan mensajes precautorios sobre su condición. La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 arroja que el sobrepeso y obesidad para niñas y niños entre 5 y 11 años, fue del 34.9 por ciento, y en adolescentes entre 12 y 19 años, del 36.3. Actualmente, uno de cada 3 niños de entre 5 y 19 años, es decir, alrededor de 12 millones, presentan sobrepeso u obesidad. Fue enviada a las comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos. Expedir Ley General de Protección a Periodistas De Acción Nacional, la diputada Brenda Velázquez Valdez planteó expedir la Ley General de Protección a Periodistas, así como modificar diversas disposiciones de las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la intención de crear el marco para la protección y defensa del derecho a la información, los derechos digitales y la libertad de expresión. La UNESCO ubica a México como el quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, y el más riesgoso en América Latina. En México muere un periodista cada 26 días. La Fiscalía Especial que atiende estos delitos en la PGR ha abierto más de 800 averiguaciones en los últimos seis años, de los cuales el 99.7 por ciento quedan sin castigo. La CNDH ha reportado que hasta el 25 de enero de este año, ya van 92 expedientes abiertos contra agresiones a periodistas. Se mandó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública. Celeridad en el derecho de acceso a la información María Elida Castelán Mondragón, diputada del PRD, propuso reformar el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de incluir al principio de celeridad dentro de aquellos organismos garantes del derecho de acceso a la información, definiéndolo como la obtención rápida y pronta de la información requerida por las personas, a la brevedad posible o dentro de un margen razonable. Es fundamental contemplar el principio de celeridad, debido a que con su ejercicio se fortalece la intervención de las y los mexicanos en el quehacer público nacional. Insertar este principio mejorará el funcionamiento de los organismos garantes del acceso a la información, y establecerá los mecanismos básicos, por medio de los cuales la ciudadanía podrá ejercer los derechos constitucionalmente establecidos. Fue remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Reducción de legisladores federales El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) presentó tres iniciativas en materia de reducción de legisladores federales. El propósito es eliminar 200 parlamentarios, de manera tal que el Poder Legislativo quedaría integrado por 300 diputados, de los cuales tendrían que ser 180 de mayoría relativa y 120 bajo una nueva figura que sería de representación democrática, y el Senado se integraría por 96 miembros, 64 de mayoría relativa, representando a cada una de las entidades federativas, y 32 de representación democrática. Con estas modificaciones, se pretende establecer la elección de legisladores por el principio de representación democrática con una intención de desterrar el concepto de diputados plurinominales. La primera propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales. La segunda iniciativa modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General y se canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentaria. Con la tercera propuesta, se busca reformar disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se turnó a la Comisión de Gobernación. Actualizar Ley del Seguro Social De Morena, la diputada Araceli Damián González presentó iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, a fin de actualizar los supuestos por los que se reconocerán las cotizaciones de un asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste. Se busca eliminar del artículo 151, el requisito de volver a cotizar 26 o 52 semanas para poder acceder al derecho a estos seguros de viudez o de invalidez. De esta manera, se podrá armonizar la ley con el artículo 1 Constitucional, en el sentido de que los derechos son universales, indivisibles, progresivos e interdependientes. La propuesta se mandó a la Comisión de Seguridad Social. Incluir nuevos indicadores para medir pobreza La diputada Mirza Flores Gómez, a nombre de Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de introducir factores vinculados a la situación climática para complementar las mediciones sobre pobreza e incluir la ubicación de las viviendas, pluviosidad y los periodos de sequías como indicadores vinculados al cambio climático, que contribuirán a medir, junto con el resto de las variables, la situación vulnerable de las poblaciones. Es necesario introducir estos indicadores climáticos en la medición de la pobreza para hacer visible un fenómeno que tiene consecuencias graves y costos económicos, pero también altísimos precios en cuanto al bienestar y calidad de vida. “Si no tenemos contemplado el cambio climático en las políticas sociales, no estamos en condiciones de reducir los riesgos de los desastres, pero tampoco a frenar la pobreza”. Se canalizó a la Comisión de Desarrollo Social. Suspensión de derechos de los ciudadanos Por Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla presentó iniciativa que reforma el artículo 38 de la Constitución Política, a fin de actualizar los supuestos en los que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos podrán suspenderse. Se establece que será procedente cuando se esté sujeto a prisión preventiva por los delitos en los que oficiosamente el juez lo ordene, así como en aquellos considerados como graves, y se precisa que se suspenderán durante la extinción de una pena corporal, siempre y cuando se trate de los delitos señalados. “Lo que se busca es que nada quede por encima de la protección de los derechos humanos”. Fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales. Representación indígena en cargos de elección popular El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI) presentó iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política, y diversas disposiciones de las leyes generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de garantizar la representación indígena en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular. La propuesta, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, busca hacer valer la inclusión e integración plena de los pueblos originarios y que se vean reflejadas las demandas y aspiraciones de una población que no se encuentra suficientemente representada en los principales espacios políticos. Proponen expedir Ley General de Migración de Retorno Se turnó a las comisiones de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para su dictamen; y a las de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, una iniciativa de la diputada panista Arlette Ivette Muñoz Cervantes, la cual tiene como propósito expedir la Ley General de Migración de Retorno. La iniciativa plantea la cooperación interinstitucional, acceso a programas sociales que ofrecen la Federación y los gobiernos locales, creación de consejos de migración de retorno y la integración de un fondo que fortalezca las fianzas en el rubro; además, la elaboración de un programa transversal que sea guía para conducir la política pública al respecto. Becas a estudiantes de alto rendimiento con alguna discapacidad Por su parte, el diputado perredista José Santiago López, dio a conocer propuesta que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación con el objetivo de garantizar la equidad, especialmente a personas con discapacidad o que padezcan algún problema de salud. La reforma pretende que autoridades educativas otorguen becas a estudiantes de alto rendimiento escolar de instituciones públicas y privadas, con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o VIH Sida y que se encuentren en situación de pobreza. Se envió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen. Reducir periodo de campañas electorales El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) presentó dos iniciativas. La primera reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política, con la finalidad de reducir el periodo de campañas electorales. Se establece que la duración de las campañas será de 60 días para la elección del Presidente de la República; reducir de 60 a 30 días para senadores y diputados federales; y, fijar plazo de 60 días las de gobernador y de 30 para la elección de diputados locales y ayuntamientos. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales. A la Comisión de Gobernación se mandó la segunda iniciativa que reforma los artículos 226 y 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de modificar inicio y duración de precampañas y campañas electorales federales. Se indica que cuando se renueve el titular del Ejecutivo, las precampañas darán inicio en enero y no podrán durar más de 40 días; para la renovación del Congreso, éstas comenzarán en marzo y no durarán más de 20 días; y, establece que la campañas tendrán una duración de 60 días para el caso del Presidente de la República y de 30 días para los legisladores. Promover desarrollo científico La legisladora de Morena, Concepción Villa González, presentó iniciativa que reforma los artículos 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 90 de la Ley Aduanera para impulsar la investigación científica-tecnológica y la innovación y con ello, el desarrollo económico y social mediante el uso inteligente y eficiente del presupuesto asignado a este rubro. Se busca promover el desarrollo científico mediante la clarificación de procesos administrativos en las aduanas, y eliminar barreras arancelarias que las instituciones académicas y los centros de investigación enfrentan cuando tratan de importar insumos para sus investigaciones. Se canalizó a las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología, y de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Reducir número de diputados de representación proporcional Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano, dio a conocer dos iniciativas. La primera reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución, la cual prevé reducir el número de diputados de representación proporcional y precisar las bases para la asignación de los mismos. La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, indica que la Cámara de Diputados contará con 100 legisladores de representación proporcional y determinar que al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje del total de la Cámara que le garantice una representación igual o mayor al porcentaje de su votación, no le serán asignados diputados por este principio. La segunda remitida a la Comisión de Gobernación, propone reformar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos para garantizar que los partidos políticos tendrán un porcentaje de representación del total de la Cámara igual al porcentaje de votación que hubieren recibido. Actualizar Ley Orgánica del Congreso General Se envió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, iniciativa del diputado Manuel Hernández León (Nueva Alianza) a fin de armonizar el texto que rige el Congreso con las reformas a la Carta Magna, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, relativos a la presentación del informe presidencial y el inicio del primer periodo de sesiones del Poder Legislativo. La reforma plantea reformar los artículos 4 y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para precisar que el primero de septiembre de cada año el Presidente de la República presentará el informe por escrito, así como estipular que el Congreso se reunirá a partir del primero de agosto los años en los que el Presidente inicie su encargo. Facultades y obligaciones de la Legislatura local En representación de Encuentro Social, el diputado Hugo Flores Cervantes, presentó iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución con el propósito de eliminar lo relativo a la integración, facultades y obligaciones de la Legislatura local. Asimismo, derogar lo referente a los requisitos para desempeñarse como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ya que muchas de las disposiciones quedaron plasmadas en la Constitución de la Ciudad de México. Sancionar abandono de adultos mayores Del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (PRI) se conoció iniciativa que adiciona un artículo 335 Bis al Código Penal Federal, para sancionar con un mes a cuatro años de prisión a quien abandone, sin motivo justificado, a un adulto mayor, siendo su descendiente consanguíneo de primer grado. El documento enviado a la Comisión de Justicia menciona que esta población padece de enfermedades –muchas de ellas altamente incapacitantes– de marginación social, exclusión, despojo, discriminación y de acuerdo con cifras oficiales, el 16 por ciento del total de los adultos mayores en el país sufren algún tipo de violencia en sus diferentes grados. Obligaciones y derechos de pasajeros del transporte aéreo A la Comisión de Transportes, se mandó la iniciativa del diputado Daniel Torres Cantú (PRI) que modifica los artículos 49 Bis, 51 y 52 de la Ley de Aviación Civil, con el propósito de establecer las obligaciones de los pasajeros del transporte aéreo, así como ampliar sus derechos. La intención es generar certidumbre frente a las aerolíneas y que éstas se encuentren en posibilidades de prestar un mejor y más eficiente servicio, delimitando con claridad las responsabilidades que comparten cada una de las partes frente a incidentes que derivan en demoras, cancelaciones o sobrecosto. – Notilegis