Habitantes de Chiná exigen alumbrado público

San Francisco de Campeche, Camp. 21/02/2017.- Habitantes del poblado de Chiná, pertenecientes a Antorcha Popular realizaron un plantón de protesta en Palacio de Gobierno Municipal de Campeche, en demanda de mejores servicios públicos, sobre todo en la colonia Santa Rosa, donde indicaron una semana después de instalarse el cableado se fundieron los focos, en tanto en otras colonias, no se ha hecho nada.

Entrevistadas durante su protesta, en su mayoría mujeres, indicaron que el 80 por ciento de la población no cuenta con este servicio, situación que fomenta el vandalismo y robos, además de asegurar no es la primera vez que vienen y el compromiso del Ayuntamiento de Campeche por atender las demandas, se hizo hace seis meses, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta.

Aseguraron no abandonarían el lugar hasta tener una respuesta favorable, visita en la que hay un grupo que representa a cada colonia, alrededor de 60 personas, de diez colonias con que cuenta esa comunidad.

“Hemos venido a preguntar y nos dicen que veamos al Comisario, que el Comisario, que no hay material y la situación es la misma cada que venimos. El 80 por ciento del poblado no tiene alumbrado público. Queremos respuesta pues no solo somos amas de casa, también hay mujeres que trabajan y están en riesgo”, aseguraron.