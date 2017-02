Seguirán el caso del joven que alertó y movilizó a las autoridades por supuesta masacre

San Francisco de Campeche, Camp; a 21/02/17.- La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leticia Enríquez Cachón, indicó que la Comisión de seguridad del Congreso del Estado seguirá de manera puntual, el caso de la persona que alertó y movilizó a las autoridades, por supuesta masacre en la escuela primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”.

“No queremos que se quede como ejemplo para que otras personas puedan cometer este tipo de situaciones, sino al contrario sirva para que se deje de generar este tipo de alarmas que lesionan a la población y generan un gasto en las diferentes incorporaciones” subrayó.

Señaló, que por estas acciones que causan psicosis o alertan a la ciudadanía, existe una sanción, ya que en el Congreso en el periodo pasado se puso en marcha una acción para que estas personas ya no solamente reciban una llamada de atención, sino que puedan llegar a tener una sanción penal.

Por lo cual, en este caso tratándose de un menor de edad se toma a consideración, ya que hay una ley que los atiende, sin embargo de acuerdo al delito no sé descarta algún tipo de sanción.

“Si es menor de edad de que tendrá una sanción la tendrá, pero además por parte de la Secretaría, he escuchado que tendrá una atención psicológica, porque es una persona que tiene problemas de depresión y eso puede ser un atenuante pero también debe tener un tratamiento para que no se vuelva a repetir” dijo.

Por ello exhortó a la ciudadanía de no sumarse a ese tipo de acciones y al detectarlas las reporte a tiempo, “porque muchas veces se da el caso que un compañero o amigo sabía que iba a cometer esta acción o que la había señalado y no lo iba hacer, se tiene que desmentir estas acciones a tiempo y evitar en un momento dado una suspensión de clases como ayer para que los niños no sé vean afectados en su calendario escolar”.

