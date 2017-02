Empresa Corona debe 10 meses de arrendamiento

San Francisco de Campeche, Camp; a 20/02/17.- El dueño del negocio Ultramarinos San Pedro, Carlos Reyes Verdejo, se manifestó a las afueras de la empresa “Corona”, ya que denuncia que deben 10 meses de arrendamiento.

Explicó que en innumerables ocasiones se ha presentando ante los gerentes de dicha empresa, donde ha solicitado que le entreguen la copia del contrato de arrendamiento, por lo cual lo han dejado en estado de indefensión y por ello no puede denunciar ya que no tiene el comprobante.

“La factura que he pasado es que hace 10 meses que no me pagan, yo les rente mi negocio Ultramarinos San Pedro, ese negocio debe pagar al Gobierno del estado, alrededor de 17 mil 500 pesos de impuestos por el arrendamiento y no lo han pagado, no pagaron el año pasado y lo que va de este no han pagado” precisó.