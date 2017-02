Hay que denunciar llamadas de extorsión

San Francisco de Campeche, Camp; a 19/02/2017.- El fiscal general del estado de Campeche, Juan Manuel Campos Herrera, informó que la Fiscalía ha recibido denuncias por llamada de extorsión, por lo cual exhortó a la población que no sólo denuncien sino que tengan conocimiento de como actuar ante estos casos que se han suscitado con más frecuencia en los últimos días.

Por lo cual indicó que es importante que el ciudadano que reciba una llamada de ese tipo, evite algún tipo de diálogo con el extorsionador, y apuntar el número para denunciarlo ante las autoridades.

“Es importante no tener ningún tipo de acercamiento con estas llamadas, no intentar dialogar con estas personas, al final de cuenta no sé les olvidé que son delincuentes que quieren engañar y causar un mal” acotó.