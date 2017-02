Hasta las últimas consecuencias… (y los ajustes serán pequeños, de centavos): PEMEX

El director de Petróleos Mexicanos reiteró que a partir del martes lo que se puede esperar es que los ajustes en los precios de combustibles serán pequeños, de centavos.

La petrolera se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido involucrada en el caso de corrupción de Odebrecht, pues sus funcionarios habrían recibido sobornos. El 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la corporación brasileña Odebrecht (gigante de la construcción) y su filial petroquímica Braskem aceptaron su culpa por haber sobornado a políticos y funcionarios de 11 países, entre 2011 y 2016. Marcelo Odebrecht, cabeza de la empresa, se encuentra hoy preso en Brasil por haber repartido cientos de millones de dólares en tres continentes para recibir contratos. A cambio de la reducción de su condena está “cantando” sin parar, y en su canto ha salpicado a funcionarios de todos los niveles (incluso presidentes).

El pago de sobornos habría permitido a la empresa brasileña conseguir adjudicaciones directas y otros tratos favorables para hacerse de obras en refinerías y gasoductos. Tan solo en México, la brasileña podría haber pagado sobornos por unos diez y medio millones de dólares a altos funcionarios de Pemex a cambio de la asignación de contratos de obra. Al parecer, estos fueron de los sobornos más bajos, es decir, en comparación con los de otros países nuestros funcionarios se habrían vendido “baratos”, pues en Venezuela, por ejemplo, se habla de 98 millones de dólares repartidos.

Por su parte, González Anaya, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación. “Está en nuestro mejor interés aclarar esto lo más pronto posible”, aseguró el titular de Pemex.

Sobre los gasolinazos por venir, el director de Petróleos Mexicanos dijo que las fluctuaciones en los precios de las gasolinas no serán abruptos. “Hablaremos de centavos en los movimientos de los precios de los combustibles”, señaló en entrevista radiofónica.

A principios de mes se esperaba otro gasolinazo pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que no, que siempre no. Algunos analistas sugieren que la causa fue el descontento público generalizado, otros señalan que se trata de factores internacionales que influyen en el costo de producción, lo cierto es que la ciudadanía se encuentra a la expectativa, pues fue anunciado incluso por el propio presidente de la República que éstos bajarían gracias a la Reforma Energética, lo cual, en la práctica, no ha sucedido aún.

