Toma de protesta de la dirigencia estatal de la Fundación Colosio

San Francisco de Campeche, Camp. 18/02/2017.- “El PRI es el único partido con principios sólidos, con estructuras legítimas y militantes reales, que no cambian de bandera ideológica cada tres o seis años. Ante los candidatos y perdedores eternos, que cambian de partido cada elección, el PRI tiene generaciones completas de militantes, que hoy lo fortalecen como la primera fuerza política de México”, aseguró Alejandro Moreno.

Dijo que México no quiere aventuras políticas con supuestos mesías; no quiere saltos al vacío, ni retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y demostraron ser ineficaces: “México quiere democracia y rechaza la demagogia, y a los demagogos de la actualidad el PRI no los dejará hundir al país”.

En su calidad de priista distinguido, y en uso de sus derechos políticos, Moreno Cárdenas asistió a la toma de protesta de Manuel Lazo Pech como presidente de la Fundación Colosio filial Campeche, en el Centro de Convenciones Campeche XXI, señalando que el PRI es el partido más cercano a la gente; el que está al lado de su presidente, Enrique Peña Nieto, “el mejor aliado del Estado”, y que en el 2018 demostrará que es el instituto político más grande de México ganando con contundencia las elecciones presidenciales.

Aseguró que el PRI no inventa estructuras para tener representantes en las casillas; no anda elección tras elección viendo quien se fuga de otro partido para reclutar políticos: “Mientras existen pepenadores de políticos con ideas caducas, el PRI es formador de ciudadanos y cuadros comprometidos con el país; y ante los simuladores profesionales tenemos un partido de militantes reales. El PRI tiene siglas y tiene historia frente a los partidos que parecen club de políticos”.

– Frente a quien se cree el salvador de la patria, el PRI tiene a las mejores mujeres y hombres; y mientras unos asumen actitudes radicales, el PRI está permanentemente abierto al dialogo y al entendimiento; para los que no tienen ideas propias el PRI cuenta con el ideario de Calles, al cardenismo legítimo, a Carlos A. Madrazo, a Jesús Reyes Heroles y a Luis Donaldo Colosio.

Moreno Cárdenas agregó el PRI es el partido que como gobierno construyó el México que hoy tenemos, “el país que los mexicanos merecen, en constante transformación bajo la conducción de Enrique Peña Nieto, para malestar de los destructores de todo y constructores de nada”.

Mencionó que los detractores del PRI hacen previsiones para ganarle las elecciones, anunciando falsos resultados para desaminar a los priistas, “pero trabajando con firmeza y unidad les vamos a demostrar que el Revolucionario Institucional está más preparado que nunca y sacará la casta, expondrá de qué están hechos los priistas ganando las elecciones presidenciales del 2018, yendo con todo y por todo”.

En este evento Alejandro Moreno mostró su orgullo de ser priista y subrayó que como gobernador cumplirá con todos sus compromisos de campaña para honrar a su partido, “porque el prestigio del PRI le da prestigio a nuestro gobierno y viceversa”.

– Mi gobierno es del PRI para todos los campechanos. Estamos convirtiendo a Campeche en un referente nacional y aquellos que no quieren al Estado se deben ir acostumbrando a escucharlo en todo el país, porque Campeche será cada vez más fuerte en la política nacional y en la entidad, estamos construyendo el mejor PRI de todos los tiempos- indicó.

Moreno Cárdenas indicó que el cambio de dirigencia en la Fundación Colosio es un nuevo paso hacia adelante para fortalecer al PRI, su trabajo en equipo y sus propuestas.

Reconoció el trabajo de Ilsa Cervera como expresidenta de esta institución y dijo que Lazo Pech, “un político de experiencia y de capacidad”, llega a la Fundación Colosio “a trabajar, no a aprender, sino a enseñar, porque es de la generación de priistas que han dado todo por su partido y que construyeron el PRI que hoy conocemos”.

– Lazo Pech es la parte más madura y curtida de nuestro partido; forma parte de la mejor escuela para nuestras nuevas generaciones. Con él llegó el trabajo comprometido y la experiencia al PRI- subrayó Moreno Cárdenas.

En su turno, Lazo Pech dijo que es la hora de ser fuertes para hacer fuerte a México, de reforzar los lazos que unen a los priistas y a su dirigencia, estableciendo planes y proyectos factibles que respalden la transformación de Campeche.

Comentó que la Fundación Colosio es la instancia priista para realizar funciones de análisis de orden político, social y de capacitación, para contribuir al progreso del país, de Campeche, elaborando los planes de gobierno del partido.

– Colosio nos inspira para seguir manteniendo el respaldo de la voluntad popular, creemos en la congruencia de la ética colosista porque somos partícipes del dinamismo político que hoy vive la entidad con Alejandro Moreno, un líder del presente para la construcción del Campeche de mañana. Un gobernador que abre todas las puertas y tiene el respaldo de Enrique Peña Nieto; calificado como el mejor gobernador del país- indicó mientras los presentes se pararon para darle una vuelta ovación a Alejandro Moreno.

Lazo manifestó que fortalecerá a la Fundación Colosio e integrará las plataformas electorales del PRI para las siguientes elecciones, para que el nombre de Campeche se escuche fuerte.

Resaltó que la entidad es la más segura del país y ha demostrado que la impulsa la unidad, siendo la primera en manifestarse en favor de su Presidente y de su soberanía: “Seguiremos honrando el pensamiento vanguardista de Colosio, como el rostro ideológico del partido más grande de la nación”.

En representación de la presidenta nacional de la Fundación Colosio, Luz María de la Mora, asistió José Rivera, vicepresidente de Asuntos Internacionales, quien dijo que se apoyará a todos los comités estatales priistas con capacitación, investigación, formación y divulgación ideológica, reconociendo la gestión gubernamental de Alejandro Moreno Cárdenas, “que trabaja a diario por el bienestar de Campeche”.

Al evento asistieron distinguidos priistas campechanos, dirigentes de los sectores y organizaciones, la secretaria general del CDE, Fabiola Zavala Díaz; el delegado del CEN, Lázaro Jiménez Aquino; y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Ramón Méndez.

Redacción