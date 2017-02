Piden créditos más accesibles para el campesinos maiceros del estado

San Francisco de Campeche, Camp; a 18/02/2017.- Ante la presión a pequeñas empresas de la masa y la tortilla a mantener precios al kilogramo, aunque la harina cada día eleve su precio, el líder del grupo de microempresarios de la masa y la tortilla, Mauro Chan Canto, pidió apoyo al Gobierno del Estado para otorgar créditos a campesinos con tasas blandas, ya que los que hoy en día existen son inaccesibles para los productores debido a las altos intereses que manejan.

Asimismo, recordó que las grandes empresas harineras como Maseca o Minza ya han subido este año tres veces el precio del producto. Lamentó que gran cantidad del maíz se compre al país vecino de Estados Unidos, pues en México sólo se produce el 60 por ciento, mientras que el 40 por ciento es maíz “forrajero” proveniente de EUA, es decir de segunda calidad.

“Nosotros estamos a expensas de las grandes empresas, pues son los que demarcan el precio de la harina”, dijo.

Significó que, aunque Campeche es uno de los estados más fuertes productores de maíz, esto no es suficiente para abastecer la demanda de empresas que se dedican a este oficio, además de que los fertilizantes, insecticidas y herbicidas presentan costos elevados los cuales muchos productores no pueden pagar, razón por la cual los campos se descuidan y dejan de producir maíz. Prosiguiendo, subrayó que se buscará consumir a empresas que manejen precios más baratos pero de menor suplementos como proteínas y minerales para ofertar de este tipo a las personas que no tienen la economía para comprar aquella con súper vitaminas.

Ilse Sansores. redacciondccampeche@gmail.com