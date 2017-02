Mil 700 millones se invertirán en carreteras federales

San Francisco de Campeche, Camp; a 17/02/17.- Con una inversión de mil 700 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Campeche, trabajará en 4 obras importantes, entre ellas concluir el tercer tramo de la carretera Champotón-VillaMadero, así lo dio a conocer su director, Eliasib Polanco Saldívar.

Precisó que están en el proceso de licitaciones, donde se están valorando cada una de ellas, lo cual esperan que en la primera semana de marzo empiecen a trabajar.

Aseguró que con estas ampliaciones brindarán más seguridad a los usuarios, ya que tendrán una mejor calidad.

De igual manera laboraran en vías y en el entronque de Tenabo, que es una construcción nueva como todos los entronques que realiza la SCT, las cuales darán mayor fluido y la reducción de accidentes.

“Son estas obras que son en carreteras federales son las más amplias vamos a atender casi los mismos 1,300 km de red Federal que hay, lo verán, en los desyerbes, bacheos profundos, es decir, no nada más la parte de la carpeta si no que se hará un bacheo mucho más intenso para que no estemos año con año realizando el mismo bacheo en el mismo lugar” señaló.