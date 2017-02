“La prensa está fuera de control”: Trump

El presidente Trump criticó la deshonestidad “fuera de control” de los principales medios de comunicación durante una conferencia de prensa del jueves, acusando a los periodistas de distorsionar los hechos para ayudar a intereses especiales.

Trump llama noticias falsas a todas las noticias “en su contra”.

“Muchos periodistas y gente de nuestra nación no les dirán la verdad y no les tratarán con el respeto que se merecen”, dijo Trump desde el Salón Este de la Casa Blanca.

“Gran parte de los medios de comunicación en Washington, DC, junto con Nueva York, Los Ángeles en particular, representan intereses especiales y aquellos que se benefician del sistema obviamente muy, muy roto. La prensa se ha vuelto tan deshonesta que si no lo hacemos (hablar de ello), estamos haciendo un tremendo mal servicio al pueblo estadounidense. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control. ”

Trump luego rechazó los informes de que su administración está en “caos”.

“Enciendo la televisión, abro el periódico y veo historias de caos, Caos”, dijo Trump.

“Sin embargo, es exactamente lo contrario, esta administración está funcionando como una máquina bien afinada, a pesar de que no puedo que aprueben mi Gabinete”. Trump acusó a los medios de comunicación de “apuntarle” como represalia por su victoria electoral.

“La gente salió y votó como nunca antes, esa es la forma en que va. Supongo que fue la mayor victoria en el Colegio Electoral desde Ronald Reagan”, dijo Trump incorrectamente.

Omitió que la mayoría de la gente sí votó pero en contra de él, Trump tuvo casi tres millones de votos menos que su contrincante Hillary Clinton (ella ganó el voto popular pero perdió en el Colegio electoral).

El mandatario estadounidense prosiguió: “En otras palabras, los medios están tratando de atacar a nuestra administración porque saben que estamos cumpliendo las promesas que hicimos y que no están contentos con ella, por cualquier razón”.

Trump ganó 306 votos electorales en la noche de las elecciones a los 232 de los demócratas Hillary Clinton, mientras que Clinton ganó el voto popular por casi 3 millones de votos. Desde la victoria del Presidente Ronald Reagan en 1984, Trump ganó menos votos electorales que todos los presidentes excepto George W. Bush.

Al ser presionado por un periodista sobre las inconsistencias de su comentario sobre su victoria en el Colegio Electoral, Trump se opuso.

“Me dieron esa información, no sé, tuvimos un margen muy grande, me dieron esa información, en realidad he visto esa información, pero fue una victoria muy importante”, dijo.