Candidato de Trump para seguridad nacional rechaza oferta

La elección del presidente Donald Trump para el consejero de seguridad nacional, el vicealmirante retirado Robert Harward, rechazó la oferta, dijo el jueves un alto funcionario de la Casa Blanca.

A Harward se le ofreció el trabajo después de que Michael Flynn fue despedido por Trump el lunes por engañar al vicepresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia en los Estados Unidos.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que Harward citó razones familiares y financieras por optar por no aceptar el trabajo. Harward es ejecutivo senior de Lockheed Martin, firma que fabrica armamento militar beneficiada con múltiples contratos gracias a la “guerra contra el terrorismo”.

Dos fuentes familiarizadas con la decisión dijeron que Harward rechazó el trabajo en parte porque quería traer a su propio equipo.

Eso lo puso en desacuerdo con Trump, quien le había dicho al asistente de Flynn, K.T. McFarland, que podría quedarse.

Trump parecía referirse a Harward en una conferencia de prensa diciendo: “Tengo a alguien que creo que será excepcional para el puesto”.

El presidente también dejó claro por qué le pidió a Flynn que renunciara, diciendo que era porque el teniente general jubilado no había sido completamente sincero con el vicepresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak.

“La cosa es que no le dijo a nuestro vicepresidente correctamente, y luego dijo que no recordaba. De cualquier manera, no fue muy satisfactorio para mí”, dijo Trump.

– REDACCIONDC