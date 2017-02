Emitirá Trump nueva orden ejecutiva sobre migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que emitirá una nueva orden ejecutiva para reemplazar su polémica directiva suspendiendo los viajes a Estados Unidos por ciudadanos de siete países mayormente musulmanes.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Trump dijo que la nueva orden tratará de resolver las preocupaciones planteadas por los jueces de la corte federal de apelaciones, quienes bloquearon temporalmente su prohibición original de viajar.

“La nueva orden va a ser muy adaptada a lo que considero una muy mala decisión”, dijo Trump, añadiendo: “Tuvimos un mal tribunal”.

Trump no dio detalles sobre la orden de reemplazo. Los expertos legales dijeron que una nueva directiva tendría una mejor oportunidad de resistir el escrutinio de la corte si abarcaba a algunos países no musulmanes y eximía legalmente a los inmigrantes que no viven en los Estados Unidos.

La orden original, emitida el 27 de enero, desencadenó el caos en algunos aeropuertos de Estados Unidos y en el extranjero, provocó protestas internacionales, quejas de empresas estadounidenses y provocó más de una docena de desafíos legales.

La decisión de Trump de emitir una nueva directiva sumerge los procedimientos judiciales de su orden anterior en incertidumbre.

El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, quien presentó el caso que produjo la decisión del Noveno Circuito, reclamó la victoria el jueves.

“La presentación de la corte hoy por el gobierno federal reconoce lo obvio: la actual orden ejecutiva del presidente viola la Constitución”, dijo Ferguson en un comunicado. “El presidente Trump podría haber buscado la revisión de este fallido orden en la Corte Suprema, pero se negó a enfrentar otra derrota”.

– REDACCION DC