Aún se desconocen las zonas que va inspeccionar el BIPO

San Francisco de Campeche, Camp; a 16/02/2017.- El Barco de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO)”Dr. Jorge Carranza”, se encuentra fondeado, ya que aun se desconocen las zonas que se van inspeccionar, señaló el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesqueras y Agrícolas de Campeche (CANAINPESCA), Francisco Márquez Zapata.

Comentó, que ayer viajó a la Ciudad de México para reunirse con el comisionado de pesca, y plantearle como uno de los temas esa situación, pero lamentablemente no llegó.

“No tiene el gobierno federal el menor interés por Campeche, el BIPO se los puedo enseñar porque lo tenemos en satélite, se encuentra fondeado” lamentó.

“La situación es mala, mala, mala, y como les decía el gobierno federal no tiene la menor intención de hacer algo, ayer como les digo, nos quedamos la diputada federal y yo esperando al Comisionado que nos citó, a eso fui nada más, y me quedé esperándolo. Simplemente que tuvo otro compromiso más importante. Quedaron de formar un comité el 18 de diciembre para darle seguimiento, no lo hicieron seguimos en espera”.