Nueve vehículos arden en “misterioso” incendio en Disneylandia

Ocho vehículos se quemaron y siete personas sufrieron de inhalación de humo a raíz de un incendio en un estacionamiento en Disneylandia, informaron las autoridades. Los bomberos acuden al lugar de un incendio cerca de Disneyland en Anaheim, California, EEUU.

Came to Disney and its LIT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/fyTBQKf1wZ

— ||B||C|| (@__Brayan7) February 14, 2017