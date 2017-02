Muere ex procurador de Tabasco tras atentado a balazos

Alex Álvarez fue atacado en la calle Ernestina Montes, cuando salía de su vivienda ubicada en la capital tabasqueña; los médicos que lo atendieron no lograron salvarle la vida.

El ex subprocurador Alex Álvarez Gutiérrez fue baleado a bordo de su camioneta en Villahermosa y fue hospitalizado, posteriormente falleció a consecuencia de las heridas de bala.

Rapidamente, el gobierno de Tabasco informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaba un presunto intento de robo en contra del exsubprocurador de Justicia estatal de Tabasco Alex Álvarez. Reportes señalan que por los menos cuatro sujetos lo interceptaron cuando transitaba por la calle Ernestina Montes de la Colonia Pensiones en Villahermosa.

Esta no es la primera vez que el ex sub procurador era víctima de un atentado, antes de que presentara su carta de renuncia fue atacado por el crimen organizado, siete días después abandonó el cargo.

Álvarez, quien fue baleado la mañana de este martes, falleció cerca de las 17:30 horas.