Actualmente 90% de alumnos becados en Cecytec

San Francisco de Campeche, Camp; a 13/02/17.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), actualmente cuenta con el 90% de alumnos becados, así lo informó su directora general, Cindy Saravia López.

“Cuando entre teníamos solamente el 33%, ¿qué era lo que pasaba?, que no había buena información, los alumnos de comunidades muy lejanas, no tenían la información precisa, en ocasiones por un curp, por un acta de nacimiento, que ellos no tienen acceso en sus comunidades, y la estrategia que hizo el Cecytec son brigadas” detalló.