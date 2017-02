DJ yucateco busca posicionarse a nivel internacional

Mérida, Yucatán. 11/02/2017.- Con tan sólo 17 años, Brayan Jiménez García —mejor conocido como Dj Nax— pretende destacar en el mundo de la música electrónica.

Al menos así lo demuestra al ser invitado del Festival Eco Dance, que se realiza en Chalco, Estado de México; y colocarse en el primer lugar en un concurso para participar en el Dream Forest, donde compartiría escenario con Djs de talla internacional como Dimitri Vegas y Willl Sparks, entre otros.

No todo está escrito aún, ya que siguen las votaciones para seleccionar al Dj que será parte del elenco principal de este último certamen, que en un par de años se ha posicionado como uno de los más importantes del país.

El evento se realizará el 17 y 18 de marzo próximos en San Luis Potosí.

Dj Nax compite contra más de cuarenta exponentes de este género de todo México y si al cierre del concurso sigue en la primera posición, podrá tocar en el mismo escenario que Dimitri Vegas, Will Sparks, Like Mike, Otto Knows y Thomas Gold, entre otros reconocidos músicos.

Para el joven yucateco este es un gran paso en su carrera, pues significaría que podrá mostrar lo que hace en una plataforma internacional.

El Dj Contests es el concurso en el que participa y al que fue seleccionado para participar luego de que su manager, Carlos Asencio, enviará a los organizadores una de sus mezclas.

El ganador de este certamen será quien tenga más reproducciones de su mezcla, la cual se puede escuchar a través de la plataforma: soundcloud.com/ dreamforestfest/nax.

En cuanto a su participación en el Eco Dance, cuenta que fue una invitación directa para presentarse en el evento que se realizará el 29 de abril próximo.

En cuanto a sus inicios, recuerda que fue a los 13 años cuando le regalaron su primera tornamesa, que él mismo le pidió a su papá. Desde entonces sintió que ser Dj es para lo que nació y en estos años no ha dejado de prepararse para crecer dentro de esta profesión.

Ayer fue su cumpleaños 17 y se siente feliz de los logros alcanzados hasta ahora, todos ellos gracias al apoyo de su familia y amigos. En la ciudad, el joven presta sus servicios para fiestas.

El género que toca es el electro dance music (EDM), aunque es únicamente la base de lo que hace, pues al tocar asegura que mezcla otros ritmos como rap, reguetón y música latina, entre otros. – http://bit.ly/2kbM6hd

