Padres de familia de Campeche autorización revisión de mochilas

San Francisco de Campeche, Camp; a 11/02/17.- En la secundaria Federal N.7 “Joaquín Baranda”, se ha implementado la revisión de mochilas del programa mochila segura y que hasta el momento no han detectado que los alumnos poseen armas de fuego o sustancias nocivas, así lo informó su subdirector del turno matutino, Alfredo Abreu Yam.

Indicó que está práctica ya realizada en años anteriores por derechos humanos, así por la inconformidad de algunos padres y alumnos, se ha modificado por lo cual está acción se efectúa con el previo consentimiento de los padres de familia.

Detalló que en el proceso de revisión de mochilas, se han hecho con los ajustes establecidos, donde la indicación que tienen por parte de las autoridades es que ningún maestros puede tocar las pertenencias de los alumnos, “entonces cuando se hace esa operación o acción ese mismo alumno saca sus pertenencias de su mochila, abre todos los cierres”.

Y en caso de encontrar algo que no debería estar ahí, es el mismo alumno que lo envuelve y pone su nombre, para llevarlo así a la dirección y comunicarse con los padres, para que tengan conocimiento y tomar las medidas necesarias.

“Afortunadamente en la escuela turno matutino no hemos tenido problema grave, lo que hemos encontrado que está en contra del reglamento son celulares, tablet, entre otros aparatos electrónicos, pero en cuanto sustancias, cigarros o alcohol no se a encontrado, pero si ponemos énfasis que son aparatos que no sé deben traer y objetos que no se deben traer en la escuela” dijo.