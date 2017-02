Piden mano de gato a señalamientos de estacionamientos y pasos peatonales del Centro de la Ciudad y Mercado PSB

San Francisco de Campeche, Camp; a 10/02/2017.- Transeúntes del mercado principal y locatarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que remarquen los pasos peatonales que al día de hoy ya no se ven por lo que algunos automóviles que pasan por ahí no respetan este paso.

Comentaron que no se ha suscitado ningún percance hasta el momento mayor, pero que no quieren que pase algún accidente para que este paso sea vuelto a colocar o a remarcar.

Asimismo; dijeron que varios pasos peatonales alrededor del mercado principal Pedro Sainz de Baranda, ya no se ven, por lo que ya es necesario que les den el debido mantenimiento.

Platicaron también que varios automóviles y motocicletas han sido multadas por elementos de vialidad ya que por las noches no se alcanza a ver el si están colocados en raya blanca o amarilla y los conductores se colocan, calificando este acto como injusto, ya que el conductor no se tiene la culpa de que los espacios no estén correctamente remarcados con sus respectivos colores y aun así colocan la multa.

“Ya hay varios coches y motos que son multadas por la policía estatal, según qué porque están violando la Ley de Vialidad estacionándose en raya amarilla, pero como quieren que uno se estacione bien si hay algunas que ya están completamente borradas y no se alcanzan a ver, a mí me pasó por el centro y por más que le expliqué el policía no hizo caso y me puso mi multa y más que las multas están carísimas ahora peor”, platicó Doña Juana Mera, empresaria.

Ilse Sansores. redacciondccampeche@gmail.com