Placebo en Mérida

San Francisco de Campeche, Camp. 10/02/2017.- El 25 de marzo será grabado para siempre en la biografía musical de los admiradores de la banda británica Placebo, la cual llega por primera vez a Mérida como parte de su gira de aniversario por sus 20 años de trayectoria, con la que retornaron a los escenarios del mundo y lanzaron el álbum compilatorio “A placer for us to dream” y el EP “Life Is What You Make It”.

El Coliseo Yucatán es la sede de la presentación y forma parte de los magnos recintos donde tocarán éxitos que incluso no estuvieron en su repertorio en la últimos años. Glittergroove Agency promotora local del evento, prepara una noche de rock alternativo que convertirán el espacio en un lugar para soñar con temas tanto inéditos como de su amplio repertorio.

“Jesus’ Son”, “Nancy Boy”, “Every You Every Me” o “Pure Morning”, harán vibrar el escenario y las cuerdas vocals de los miles de admiradores que sumarán sus voces para amplificar la emoción de escuchar en vivo por primer vez a Brian Molko, el 25 de marzo a partir de las 9 de la noche.

La banda, llegará a Mérida tras pisar escenarios de distintas latitudes para celebrar con sus fans, 20 años de haber lanzado su primer disco homónimo que los descubrió en el mundo musical como Placebo y significó una alternativa sonora ante el britpop del momento.

Con 12 millones de discos vendidos en todo el mundo, colaboraciones con leyendas de la historia reciente de la música del nivel de David Bowie, Robert Smith (The Cure) o Michael Stipe, su nombre es sinónimo de autenticidad y solidez en el estilo, y figura como líder de carteles de importantes festivales de música en el mundo.

Los boletos para asistir al concierto tienen un costo de $1,350 pesos en Boxes, $1,350 pesos en Zona Placebo, $1,120 en primer nivel, $900 pesos en 2do nivel y $670 pesos en 2do nivel lateral*

*Los precios mostrados son de caracter informativo y están sujetos a cambios sin previo aviso, para más información de comisiones y precios visite www.boletea.com

Se pueden adquirir a través de internet en el sitio www.boletea.com.mx o en los centros de venta ubicados en: BOMSA, OPTICAS MOLINA, FOURSPORTS Y BOLETEA SHOP GRAN PLAZA.

Carlos Ascencio