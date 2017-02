Ley de Seguridad Interior, sin atropelle derechos humanos, pide César Camacho

Impostergable crear la Ley de Seguridad Interior, sin que sea vehículo para justificar alguna actuación que atropelle derechos humanos: César Camacho

El grupo parlamentario del PRI considera que es impostergable la creación de la Ley de Seguridad Interior, sin que sea un vehículo para justificar alguna actuación que atropelle los derechos humanos, aseguró su coordinador, César Camacho.

Con esta ley se pretende regular las tareas de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada.

Por datos como los que otorgó ayer miércoles el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a la Cámara de Diputados, es que se hace más urgente dicha ley, indicó en declaraciones a la prensa.

Dijo que “el PRI está absolutamente convencido de la necesidad impostergable de esta ley garantista” y dijo que “generará mayor certidumbre jurídica a todos”.

Destacó que “son oportunas y bienvenidas las reflexiones de los académicos”, como la base de datos que otorgaron miembros del CIDE, los cuales “están siendo procesados, y se está teniendo registro en la Comisión de Gobernación, la cual justificará las razones por las cuales emitirá un dictamen”.

“Justamente esa información solidifica los planteamientos de contar con una Ley de Seguridad Interior”, afirmó el coordinador priista.

Subrayó que esta ley “no es un vehículo para justificar ninguna actuación al margen de la ley, ni que atropelle los derechos humanos”.

Mencionó que si ha habido algunas actuaciones que estén al margen de la ley, por parte de las fuerzas armadas, ha sido por la falta de un entramado suficiente. “Es exactamente por razones a las que han aducido quienes participaron en la conferencia de ayer, que se hace más urgente dicha ley”, expuso.

Indicó que en la iniciativa presentada por el propio César Camacho y la diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI), “no se exime a las corporaciones policiacas dependientes de la federación, de los estados y de los municipios, de su propia obligación, es decir, no es sustituirlos, sino zanjar las competencias de éstas como de las fuerzas armadas”.

Además, “se establece con claridad absoluta el respeto a los derechos humanos y de presentarse alguna violación o contravención a la ley, será castigada, llevada a los tribunales y deberán fincarse las responsabilidades, administrativas o penales, que corresponden”.

Insistió que es necesario regular el actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, hoy la falta de ley no sólo le quita solidez a la actuación de las policías, sino también deja en estado de indefensión a los ciudadanos que no conocemos –.porque no existen – los lineamientos de la actuación de las fuerzas armadas.