Primero, Mando Mixto Policial y “después, en todo caso”, Ley de Seguridad Interior: Martínez Neri

Primero debe discutirse Mando Mixto Policial en los estados y “después, en todo caso”, revisar la Ley de Seguridad Interior: Martínez Neri

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, afirmó que primero se debe discutir el tema del Mando Mixto Policial en los estados y “después, en todo caso, revisar el asunto de la Ley de Seguridad Interior”, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.

“Algo que se nos está olvidando es que no hemos todavía aprobado el Mando Mixto (Policial), que es un asunto importantísimo”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en declaraciones a la prensa.

Martínez Neri destacó que la tesis fundamental del PRD es que “las autoridades civiles o de lo civil son las que tienen que ver por la seguridad pública en el país y no las militares”.

“Vamos empujar el Mando Mixto Policial, porque me parece que es importante”, insistió.

Detalló que la intervención del Ejército en asuntos de carácter civil no es lo mejor, porque el tiempo y las estadísticas demuestran que no es el órgano encargado de este tipo de funciones.

“Es la policía la que tiene que tomar cartas en el asunto y, desde luego, es una necesidad del Estado el resolver ese problema y fortalecer estas instituciones policiacas”, precisó.

Indicó que se necesita una planificación en la que se establezca con toda claridad qué tiempo llevará un proceso de profesionalización y reforzamiento de las instituciones policiacas del país.

Este jueves, la Comisión de Seguridad Pública emitió una opinión en sentido positivo de la iniciativa sobre la Ley de Seguridad Interior, planteada por el PRI, y la turnó a la Comisión de Gobernación para su eventual dictaminación, junto con otras cuatro iniciativas.

Martínez Neri señaló que su grupo parlamentario rechaza la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en las condiciones propuestas por el PRI, porque “el Ejército es una institución que hay que sobreguardarla, hay que reservarla, hay que protegerla, y no puede estar en las calles”.

“Son las policías las que deben enfrentar este problema (de inseguridad en el país); en todo caso, tiene que plantearse una postura en el sentido de que el Ejército esté en las calles todavía un tiempo razonable, pero, en su momento, tiene que regresar a los cuarteles”, reiteró.

Llamó a las bancadas de Morena, MC y “al propio PAN” a “unir fuerzas” y conformar “una fuerza opositora”, a fin de evitar una determinación sobre la Ley de Seguridad Interior “que al rato vaya a salir contraproducente para el país”.