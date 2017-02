Estricta vigilancia en venta de alcohol durante el Carnaval

San Francisco de Campeche, Camp. 09/02/2017.- La Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam), a través de su titular, Santiago Rodríguez Adam, advirtió que la dependencia a su cargo mantendrá estricta vigilancia en el cumplimiento de horarios para la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas carnestolendas de este año y en caso de detectar su comercialización “fuera de horario”, se aplicará la sanción a quien esté a cargo del punto de venta.

El funcionario estatal señaló el año pasado se realizaron 42 visitas a expendios de bebidas embriagantes para verificar su venta y horarios de cierres, visitas que derivaron en el cierre de 24 establecimientos a los que se les da seguimiento y se les aplica multa, que pueden llegar a ser tres en caso de reincidencia hasta el retiro de patente. En este año, se han realizado 16 visitas con once clausuras preventivas.

Al abundar sobre la vigilancia durante las fiestas carnestolendas, señaló que se vigilará no rebasar el horario que se establezca y que corresponde a los ayuntamientos. Advirtió no se permitirá venta luego del horario que se define y a unos días de que inicien los festejos, dijo que no saben cuál será pero “estamos a tiempo” para programarse, así como el que quien rebase el horario en los permisos, será acreedor a sanciones y se procederá en contra de quien esté a cargo en el punto de venta. Los permisos tendrán vigencia de siete días, exclusivamente.

