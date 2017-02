PROFECO sin denuncias de habitantes de Fidel quienes están sin servicio de luz

San Francisco de Campeche, Camp; a 08/02/2017.- El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rafael Montero Romero; afirmó que hasta el momento no se tienen denuncias por parte de la ciudadanía de la U. H Fidel Velázquez quienes llevan más de 14 horas sin el servicio de luz eléctrica. Montero Romero, recordó que la Profeco es intermediario ante las empresas que brindan un producto o servicio pero que no pueden actuar si antes no hay interpuesta una denuncia formal.

Asimismo, platicó que se tiene doble atención al tema de la CFE, tanto que existen dos módulos exclusivos en tratar temas relacionados con la Federal de Electricidad pues, informaron que hay camionetas que llegan a los domicilios a quitar medidores y no pertenecen a la Comisión.

“No se puede quitar ningún medidor a menos que tengan la autorización del propietario o del poseedor de la casa”, dijo.

En cuanto a las sanciones explicó que solamente se pueden aplicar a partir de que se dictamina que efectivamente las empresas cometen algún abuso. El funcionario manifestó que todas las denuncias que se han tenido durante el 2017 se han conciliado, pero que cerca de 70 denuncias se reciben por día la mayoría de las veces obedeciendo a algún malentendido.

Ilse Sansores. redaccióndccampeche@gmail.com