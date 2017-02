Antes de eliminar impuestos debe haber un análisis serio: CMIC

San Francisco de Campeche, Camp. 07/02/2017.- Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor del Río R. de la Gala, antes de reducir o eliminar un gravamen, debe hacerse un estudio serio y claro sobre las repercusiones que esto tendría para una entidad y sus diferentes sectores o actividades.

En breve entrevista sobre si debe haber reciprocidad de parte de los gobiernos locales ante la reducción de precios que hacen empresarios para promover a la entidad, el dirigente constructor puntualizó debe analizarse muy bien una decisión así.

El quitarlo, traería repercusiones en otros sectores, un ejemplo es el Impuesto Especial Sobre Producción (IESP) pues a lo mejor no va a haber recursos, se va a perder una derrama importante que afectaría a otros sectores. No se trata de pedir “quítame por quitar”. Hay que tener mucho cuidado con eso,

La propuesta de reducir impuestos es buena, pero siempre y cuando sea viable, por esto te comento hay que hacer un análisis profundo para saber si es viable y no pedir nada más por pedir. Podría ser siempre y cuando haya un análisis a conciencia, serio, para poder ver si es válido, no es nada más no subir por no subir o bajar por bajar.

