Yolanda Valladares es la presidente del CDE del PAN quieran o no

San Francisco de Campeche, Camp; a 07/02/2017.- La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN,) Nelly Márquez Zapata, reafirmó que la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, es Yolanda Valladares Valle, esto ante las declaraciones y actos de impugnación a la elección del senador y quien fue candidato por el puesto, Jorge Luis Lavalle Maury.

“Hay alguien que no acepta perder, lleva 5 impugnaciones y ninguna ha ganado, Yolanda Valladares sigue siendo la presidenta; lo que me parece que también ahí hay un juego oscuro de la autoridad, eso hay que decirlo, porque si hubiera algo malo ya lo hubieran dicho y no lo dicen, o si van anular, o si van a abrir los paquetes, no dijeron” aseguró.