Regularización y ordenamiento de espacios en el Pedro Sainz de Baranda

San Francisco de Campeche, Camp; a 05/02/17.- El secretario del Ayuntamiento de Campeche, Jesús Quiñónez Loeza, señaló que antes de invertir en la remodelación del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda”, iniciarían con el proceso de regularización y ordenamiento de espacios.

“Vamos a ir a reforzándole, para que no solamente sea la administración del mercado, no solamente sea buscar la armonía de nuestro principal centro de abasto, sino que también este año podamos invertirle al mercado, porque hace muchos años que no sé hacía, pero primero hay que hacer una buena regularización, así como lo hicimos con un nuevo reglamento del mercado” indicó.