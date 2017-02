Inaugura DIF Municipal su Bazar de ropa “Crecer con amor”

San Francisco de Campeche, Camp. 03/02/2017.- Ropa en buen estado, juguetes, revistas, zapatos, muebles, enseres, artículos para el hogar a precios simbólicos; es lo que ofrecerá el bazar de ropa “Crecer con amor, que fue inaugurado por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Municipal, Enna Ortiz de Hernández, en el local No. 128 de la calle 14 entre 59 y 57.

Durante el corte del listón inaugural Enna Ortiz señaló que este nuevo espacio ofrecerá beneficios a personas en situación de vulnerabilidad, porque los recursos recaudados serán destinados a programas de asistencia social.

“Es un sueño cumplido, un proyecto que nos llevó un año ejecutarlo, pero ya está en marcha para apoyar a las personas que más lo necesitan, yo agradezco a quienes nos han donado todos estos artículos y esperamos que muchas personas nos sigan donando y personas con menos recursos puedan comprarlo, porque mientras haya que vender, el bazar va a permanecer”.

En el “Bazar Crecer con amor”, la población podrá encontrar algunas piezas de marcas internacionales, pero también locales a muy bajo costo, que han sido parte de los donativos recibidos de voluntarios como los diseñadores Víctor&Jessi.

Después de la primera compra realizada por la regidora Laura Elena Hernández Pacheco, la Presidenta del DIF Municipal exhortó a las autoridades invitadas y a todas las personas que gusten, puedan donar ropa, zapatos o artículos que ya no tengan uso en sus hogares pero que estén en buenas condiciones, “háganlo extensivo con sus conocidos para que pueda ser vendido y quien venga y algo no encuentre no importa, lo que no hay se los conseguimos”.

Cabe destacar que en el Bazar “Crecer con amor” del DIF Municipal que estará abierto de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, estarán a la venta y renta vestidos de noche, vestuario de gala para carnaval y de disfraces.

Redacción