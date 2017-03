Primera nevada en el desierto del Sáhara en casi 40 años

Vivimos en una época en la que hay que mirar con lupa todo lo que nos llega por Internet. Afortunadamente aún hay espacio para el asombro genuino. Estas fotos del desierto del Sahara nevado parecen de otro planeta pero son muy reales.

Snow fell in the Sahara desert for the first time in nearly 40 years (Photo: Karim Bouchetata) https://t.co/cIUlhKeUA2 pic.twitter.com/9Slmeexvbo

— Meredith Frost (@MeredithFrost) December 22, 2016