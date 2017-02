Promueve secretaría de salud una vida libre de violencia en los campechanos

Lesllie maria baños tucuch febrero 2, 2017 at 10:39 am

El era tranquilo,comprensivo,soñador y sobre todo mi maestro; mi abuelo….Esas son las palabras exactas para definir a ese ser que hace aproximadamente 3 meses hasta la fecha de hoy; no sabemos nada de el,que coincidentemente es abuelo de la psicóloga dora luz baños may.

No soy de campeche y no tengo los medios para poder viajar y poder solucionar el conflicto que hay en mi familia.Solo le pido a la psicóloga que promueve una vida libre de violencia, nos informe donde esta mi abuelo?,solo eso le pido, ya son varios familiares que tenemos miedo el no saber nada de el, nadie nos quiere dar información sobre su paradero.Nosotros no hacemos mal a nadie, ir a preguntar a su casa aunque no se el por que nos siguen dando largas y nos engañan sobre su paradero, los lugares que dicen que esta ; ya lo investigamos y el no estuvo ahi…Solo pido que me de informacion sobre el, tanto usted como yo sabe que el siempre se preocupo por su familia,y no es justo que ahora que es una persona mayor de edad con enfermedades lo traten como lo hacen usted psicologa y la familia de su casa.

si usted lee esto dora luz, le pido que le lea esto que a pesar de las distancias yo siempre me eh preocupado por el y en ningun momento eh dejado de pensar en el.

La última vez que te vi me contabas sobre la vida , un hombre lleno de ideales y con el corazón sediento de aventuras . A pesar de que ya estabas muy decaído por tu enfermedad, tu mirada brillaba como siempre que hablabas de lo que te apasionaba, y me decías que en la vida sólo existía el día de hoy para hacer lo que nos hiciera felices

Hoy no se nada de ti y cada palabra quedó grabada en mi memoria y mi corazón. Gracias por las sonrisas, las historias, los abrazos, las travesuras, los juegos.

Gracias abuelo, por enseñarme a vivir.